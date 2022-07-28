МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг несколько снижаются за счёт анализа инвесторами финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Volkswagen Group выросла на 25,8% в первом полугодии

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,18%, до 7335,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6253,62 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 13113,19 пункта.

Европейские инвесторы продолжают оценивать результаты корпоративной отчетности. В четверг о своих результатах сообщил ряд энергетических компаний. Акции TotalEnergies и OMV, в частности, дешевеют на 3,2% и 4,4% соответственно.

Также показатели за прошлый квартал сообщили такие автопроизводители, как Volkswagen и Stellantis – их бумаги растут в цене на 2,3% и 3,4% соответственно. Обе компании сообщили о росте чистой прибыли по итогам первого полугодия.

Позднее статистическое бюро Германии опубликует предварительные данные об инфляции в стране. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 7,4% по итогам июля с 7,6% месяцем ранее.