МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене снижается утром в последний рабочий день июля, в то время как трейдеры продолжают реагировать на данные о возможной рецессии в американской экономике в прошлом квартале, свидетельствуют данные торгов. Названа настоящая цена доллара

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,0218 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 133 иен со 134,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,46%, до 105,87 пункта.

Согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны снизился второй квартал подряд – на 0,9% в пересчете на год. При этом аналитики ждали небольшого роста. Это усилило опасения возможности рецессии американской экономики, которая формально будет наличествовать, если первоначальная оценка подтвердится.

В целом с начала недели к евро доллар подешевел незначительно — на 0,07%, но к иене — более серьёзно, на 2,2%. А индекс доллара сократился на 0,8%. В эти дни американская валюта в целом чувствовала себя неуверенно в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.