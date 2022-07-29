МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы показывает разнонаправленное движение: растет на 0,51% по индексу Мосбиржи, РТС снижается — на 1,4%, следует из данных торговой площадки. Названа настоящая цена доллара

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск рос на 0,51%, до 2200,38 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 1,4%, до 1121,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 95 копеек, до 61,77 рубля, евро — на 99 копеек, до отметки 62,76 рубля.

"Отечественные индексы торговались разнонаправленно в первой половине дня в пятницу. Слабый рубль давил на индекс РТС, но удерживал индекс Мосбиржи от снижения. Дешевеют бумаги сектора информационных технологий, который показал самый солидный рост в июле. Активность на рынке акций была весьма низкой", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста — расписки "О'Кей" (+18,62%), ЦИАН (+16,6%), HeadHunter (+8,04%), акции "Ленты" (+9,2%), "Селигдара" (+5,23%), АФК "Система" (+3,85%), "Сургутнефтегаза" (+3,81%), "Россетей" (+3,01%), "Полюса" (+2,34%), "Норникеля" (+2,19%). Курс британского фунта достиг трехмесячного максимума против евро

Олег Абелев из "Риком Траст" уточняет, что бумаги "О'Кей" растут на 36% за два дня на новостях о дивидендах и вчерашних позитивных операционных результатах за второй квартал. Также поддержку оказал стремительный рост выручки сети дискаунтеров "Да!" на 70% квартал к кварталу.

"Лента" сегодня провела онлайн-конференцию, на которой представители компании заявили о намерении удвоить выручку к 2025 году и довести ее до триллиона рублей", — отмечают аналитики Freedom Finance Global.

София Кирсанова из УК "Первая" указывает, что в лидерах роста всю неделю оставались расписки российских компаний (таких как Headhunter, Ozon, VK, ЦИАН). "Мы предполагаем, что в отсутствии корпоративных новостей основным триггером могло стать принятие закона ЦБ РФ об автоматической конвертации АДР российских компаний в локальные бумаги", — полагает эксперт.

Она добавила, что несмотря на то, что данный ФЗ затрагивает "голубые фишки" с первичным листингом на Мосбирже, инвесторы ожидают, что впоследствии регулятор возьмется и за расписки компаний, которые изначально были листингованы на западных площадках, что станет заметным позитивом для их эмитентов.

Лидерами снижения являются акции "Яндекса" (-3,57%), ДВМП (-1,98%), "Иркута-3" (-1,75%), "Алросы" (-1,72%), ММК (-1,47%), ФСК ЕЭС (-1,43%), "Газпром нефти" (-1,43%), расписки Ozon (-2,6%), Globaltrans (-1,66%), VK (-0,92%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На дневном графике индекс Мосбиржи торгуется вблизи сопротивления на уровне 2230 пунктов, в случае преодоления которого инструмент получает шанс на дальнейший рост", — считает Александр Ковалев из ФГ "Финам".

Аналитики Freedom Finance Global предполагают ориентиры на закрытие для индекса Мосбиржи и РТС: зона 2120–2220 и 1100–1200 пунктов соответственно.

"На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, значимой макростатистики не ожидается. Динамика фондового рынка останется преимущественно позитивной. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2200–2300 пунктов", — прогнозирует Кирсанова.