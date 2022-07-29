МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Московский кредитный банк" (МКБ) выплатил в рублях купон по еврооблигациям с погашением в 2025 году, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка. Россельхозбанк выплатил в рублях купон по еврооблигациям

МКБ выплатил купон в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи). Средства для выплаты купонного дохода по бондам получены НРД, уточняется в сообщении.

"Также хотим заверить инвесторов, не получивших купон в связи с ранее введенными санкциями в отношении МКБ, — мы по-прежнему ищем возможность осуществлять выплаты в полном объеме. Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для МКБ", — сообщил банк.