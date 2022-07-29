МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российский рынок акций завершил торги пятницы ростом

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе вырастет на 3,06%, до 2281,67 пункта, РТС — на 1,21%, до 1142,92 пункта.

Цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 4 долларов, до 108 долларов за баррель, курс евро на форексе вырастет менее чем на 1 цент – до 1,022 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 2,8 рубля, до 64,42 рубля, евро — на 3,33 рубля, до 65,8 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Несмотря на риски глобальной рецессии, мировые рынки находятся на очередной волне оптимизма, указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Ужесточение денежно-кредитной политики основных Центробанков мира воспринимается инвесторами как необходимость, что, однако, не ухудшает настроения на фондовых площадках. Повышение размера базовой процентной ставки ФРС США сразу на 75 б.п. было воспринято рынками в довольно позитивном ключе", — отмечает эксперт.

Федрезерв говорит о способности взять инфляцию под контроль, при этом экономика США со второго квартала вошла в "техническую" рецессию. Дальнейшее ужесточение условий на финансовых рынках в сочетании с высокой инфляцией и ухудшением потребительских настроений возвращает интерес к акциям защитных секторов и нециклических отраслей. В то же время высокие цены на энергоносители подогревают интерес и к акциям нефтегазовых компаний, добавляет он.

Ситуация в мировой экономике ухудшается, но инвесторы встречают плохую статистику покупками, так как рассчитывают на смену направленности денежной политики центральных банков, замечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Пока регуляторы находятся в борьбе с инфляцией, но слабость экономики может остановить их действия в обозримом будущем. Август для рынков является одним из лучших месяцев. Соответственно, ждём продолжение роста на внешних площадках на ожиданиях смягчения позиции регуляторов", — ожидает эксперт.

По оценкам Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, анонсируемый главой Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом на декабрь диапазон ставки способен привести к ощутимому спаду экономической активности, особенно ввиду решимости стран Запада усиливать санкционное давление на Россию, чреватое сохранением высоких цен на энергоносители, которые уже становятся одним из важных триггеров торможения экономик США и Европы.

"Текущие планы ФРС выглядят неоправданно жесткими и могут быть скорректированы уже в ходе сентябрьского заседания. Так что фактор ставок в августе скорее всего будет оказывать поддержку рынкам. Но не сильную — очередные заседания ЕЦБ и ФРС пройдут лишь в сентябре. А вот статистика и макроэкономические риски, напротив, могут выйти на первый план", — добавляет он.

"Особо хочется отметить рынки драгметаллов – сочетание ухудшения видов на мировую экономику и рынки при снижении ставок говорит в пользу роста цен на золото. Рассчитываем на подъем котировок золота в зону 1800-1850 долларов за тройскую унцию", — прогнозирует он.

По его мнению, нефть марки Brent может остаться в зоне 100-110 долларов за баррель: более отчетливые угрозы рецессии мировой экономики способны нивелироваться крепким фундаменталом и перекосами спроса на нероссийские марки нефти. Сезонный фактор (сезон ураганов в США может привести к локальным перебоям с поставками) может оказать поддержку, добавляет Локтюхов.

РУБЛЬ ОСЛАБНЕТ

Финансовый аналитик Андрей Верников считает, что по-прежнему интересна покупка юаня, но локально он перекуплен и лучше обождать коррекции. Дружественные нерезиденты, по его мнению, в августе будут продавать активы за рубли и конвертировать их в валюту. Эксперт ожидает, что доллар и евро окончательно закрепятся выше 55 рублей.

"Рассчитываем на дальнейшее ослабление рубля, — ждем корректировки бюджетного правила и старта валютных интервенций со стороны Правительства, способных вернуть доллар к зоне 70-80 рублей, выглядящей более обоснованно с фундаментальной точки зрения", — полагает Локтюхов.

Валерия Вайсберг из ИК "Регион" отмечает, что рубль демонстрирует явные признаки разворота на фоне постепенного восстановления импорта и ожидаемого снижения доходов от экспорта, связанного с отказом Европы от российского угля.

"Динамика рубля будет зависеть от торгового баланса и действий государства на рынке. Пока не известно, когда заработает новое бюджетное правило, которое должно прийти на смену старому. В любом случае, при укреплении рубля до отметки 50 за доллар государство будет пробовать сдержать снижение курса административными мерами, а если пара доллар-рубль начнет двигаться наверх, то делать ничего не придется. Ориентируемся на диапазон 55 – 65 до конца лета", — прогнозируют аналитики Freedom Finance Global.

Кочетков обращает внимание, что ситуация в рубле меняется и многие факторы являются слабо прогнозируемыми. В августе Минфин намерен презентовать новое бюджетное правило, которое будет сдерживать укрепление рубля. Кочетков считает логичным сценарием ослабление российской валюты за счёт интервенций финансового ведомства. Торговый баланс будет оставаться сильным, так как восстановление импорта происходит слабыми темпами, дополнил эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В августе я ожидаю боковую динамику нашего фондового рынка. В последние дни наметился рост индекса Мосбиржи, но если внимательно посмотреть какие акции пользуются спросом, то это акции IT компаний и акции магазинов. Эта группа акций не способна вытянуть индекс Мосбиржи выше отметки 2500 пунктов", — говорит Верников.

"Российские акции получили поддержку от более дешевого рубля и возвращение к торгам части нерезидентов, однако, продолжающийся процесс обратной конвертации депозитарных расписок и отсутствие четких перспектив по дивидендам продолжат оказывать давление", — отмечает Вайсберг.

Потенциал роста российского рынка ценных бумаг в августе выглядит невысоким, считает Евстифеев.

Обратная конвертация депозитарных расписок в акции и возобновление торгов для нерезидентов из дружественных стран может увеличить число акций, предлагаемых к продаже, поясняет он.

"Кроме того, в условиях риска обострения экономической ситуации в РФ во втором полугодии 2022 года, спрос на ценные бумаги будет во многом определяться интересом лишь к тем отраслям, которые наименее пострадают от ограничений, крепкого рубля и падения потребительской активности. Поддержку должны оказать низкие внутренние процентные ставки, которые могут усилить интерес розничных инвесторов к фондовому рынку", — добавляет эксперт.

Опасения по поводу допуска нерезидентов, на взгляд аналитиков "Фридом Финанс", напрасны, а внешний фон не оказывает влияния на динамику в России, при этом драйвером может стать приток денег с депозитов. Их базовый прогноз: рост в диапазоне 2200-2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2000 пунктов, что с технической точки зрения даёт сигнал на повышательную динамику рынка в августе, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Факторами поддержки отечественных акций в ближайший месяц могут выступить: реинвестирование выплаченных дивидендов, вероятное ослабление рубля, цикл снижения ключевой ставки, продолжение перетока со стремительно дешевеющих депозитов. Также высоко вероятно сохранение высоких цен на нефть и газ", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Для долгосрочных инвесторов интересна покупка акций Сбербанка, потому что "кредитные моторы" стали оживать по мере как ставки по кредитам стали привлекательны. Также интересна покупка золота за рубли, например, через фонд ВТБ VTBG. Таким образом можно сыграть и на ослаблении рубля, а оно неизбежно и на росте золота, которое я ожидаю в 2023 году", — считает Верников.

В августе в центре внимания небольшое количество финансовой отчетности: результаты за второй квартал и первое полугодие могут опубликовать "Норникель", Х5, "Магнит", UMC, Ozon, "Юнипро", "Ростелеком", напоминают аналитики "Фридом Финанс".

Кочетков из "Открытие Инвестиции" указывает, что сектор металлургов остаётся наиболее уязвимым. Падение цен производителей затрагивает, в основном, продукцию сталеваров, которые, по сути, лишились экспортных рынков, добавляет он.

"В секторе химии и нефтехимии может наступить коррекция в ожидании завершения сельскохозяйственного сезона. Строительный сектор, напротив, сможет более чётко прояснить перспективы различных льготных программ", — говорит аналитик.

Локтюхов из Промсвязьбанка в первую очередь, рассчитывает на новые попытки развить восстановление в акциях финсектора. Он продолжает позитивно смотреть на бумаги внутренних секторов, выделяя девелоперов (ПИК, "Самолет"), способных развить повышение в условиях снижения ипотечных ставок, потребительский ("Магнит", Х5, "Детский Мир") и транспортный сектор, а также отдельные "идейные" бумаги электроэнергетики ("Россети", ФСК, ОГК-2, ТГК-1). В сырьевых секторах рассчитывает на оживление спроса в бумагах сталелитейных компаний и "Норникеля", а также, в отсутствие дополнительных санкционных новаций Запада, — в бумагах лидеров "нефтянки" ("Роснефть", "Татнефть", "Лукойл").