МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник утром, трейдеры ожидают менее агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик предупредил об опасных днях для доллара

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,0225 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0218 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 132,61 иены со 133,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,15%, до 105,74 пункта.

Рынки ожидают, что ФРС на следующем своём заседании, в сентябре, если и повысит снова учётную ставку, то не столь резко, как она это делала ранее. Так, в июле Федрезерв повысил её на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

До того, в марте, это повышение составило 25 базисных пунктов, в мае — на 50, а в июне — на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, и лишь 30% аналитиков закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов, до 3-3,5%.

При этом в пятницу будет опубликована статистика безработицы в США. Трейдеры будут следить за американской макростатистикой, которая может дать подсказку о дальнейшей политике Федрезерва.