МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем ускорил темпы роста после выхода данных о деловой активности в промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к иене упал до нового шестинедельного минимума

По состоянию на 11.56 мск курс евро к доллару растёт до 1,0252 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0218 доллара; до выхода статистики евро стоил примерно 1,023 доллара.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 132,45 иены со 133,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,37%, до 105,51 пункта.

Согласно данным S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле составил 49,8 пункта при прогнозе в 49,6 пункта. Значение PMI промышленности крупнейшей экономики валютного блока — Германии — также оказался выше ожиданий: 49,3 пункта при прогнозе в 49,2 пункта.

Курс доллар в то же время продолжат испытывать давление из-за ожидания более слабого повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре. По данным CME Group, 68,5% аналитиков прогнозируют увеличение на 50 базисных пунктов. В июле и июне ставка была дважды повышена на 75 базисных пунктов.