МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника снизился по индексу Мосбиржи и при этом вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился по итогам понедельника на 1,52%

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 1,52%, до 2180,09 пункта, долларовый РТС — вырос на 0,85%, до 1138,79 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара: к 18.50 мск американская валюта теряла 1,25 рубля, до 60,37 рубля.

"Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался. Одним из факторов давления стал импульс укрепления рубля. Также обращаем внимание на ценовой спад в нефти, баррель Brent вновь отступил в район $100. На внешних рынках настроения также были сдержанными", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В аутсайдерах торгов оказались бумаги финансового сектора, указывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Каких-либо значимых новостей, которые бы стали причиной такого падения, не было. Вероятно, это связано с царящей безыдейностью в бумагах данного сегмента. Это подтверждается тем, что на прошлой неделе, когда индекс Мосбиржи вырос на 5,6%, финансовый сектор продемонстрировал куда более скромную динамику, подорожав на 2,9%. Об отсутствии явных идей для покупок свидетельствует и объем торгов, который оставался крайне низким", — добавляет он.

К закрытию торгов акции ВТБ снизились на 2,31%, привилегированные акции Сбербанка – на 2,78%, его обыкновенные акции – на 3,46%.

Большинство акций нефтяных компаний оказались в минусе: больше всего просели обыкновенные акции "Татнефти" (-3,4%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,63%), также заметно снизились акции "Роснефти" (-1,42%) и префы "Башнефти" (-1,41%).

"Газпром" за январь-июль 2022 года снизил добычу газа на 12%, до 262,4 миллиарда кубометров. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2%, или на 3 миллиарда кубометров.

На фоне публикации операционных данных "Газпромом" его акции к закрытию торгов просели на 1,67%.

Также в лидерах снижения – расписки HeadHunter (-10,63%), Ozon (-5,965), VK (-4,4%), акции АФК "Система" (-4,04%), расписки Fix Price (-3,83%) и акции "Норникеля" (-3,47%).

Акции "Лукойла" выросли на 1,39% на поддержке публикации данных по РСБУ за первое полугодие.

"Акции сталелитейных компаний в понедельник повышались после обсуждения состояния отрасли вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым с президентом Владимиром Путиным и, в частности, предложений скорректировать акциз на жидкую сталь, проработать вопрос закупок металлопродукции в Госрезерв с возможностью ее использования для интервенций на внутреннем рынке, а также скорректировать НДПИ", — замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции ММК выросли на 5,02%, НЛМК – на 1,31%.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник Бахтин из "БКС Мир инвестиций" принципиальных изменений в динамике отечественных биржевых индексов не ожидает, в фокусе внимания участников торгов останутся колебания курса рубля, сырьевые цены, ключевые макроданные.

"Из важной экономической статистики вторника выделим число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за июнь. Квартальные финансовые результаты в рамках сезона корпоративных отчетностей представят AMD, Caterpillar, PayPal Holdings, Starbucks, Gilead и другие", — напоминает он.

По его оценкам, 2 августа индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

"Индекс Мосбиржи уже в течение 4 торговых сессий не может выйти за отметку 2200 пунктов. Аналогичная ситуация складывалась и в начале июля текущего года, тогда индекс колебался возле этого уровня 6 сессий подряд. По нашему мнению, индекс Мосбиржи на данный момент не способен продолжить расти без значимых положительных факторов", — считает Головинов из Промсвязьбанка.