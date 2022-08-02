МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются, трейдеры пытаются уйти от риска на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за июль

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 2,86%, до 3166,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,59%, до 2123,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,8%, до 19601 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,71%, до 2434,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,07%, до 6987,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,44%, до 27591,5 пункта.

В центре внимания трейдеров находится предстоящий визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Сообщения об этом появились в конце июля, вызвав острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров, Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.

"Рисковые настроения снизились после сообщений о том, что спикер палаты представителей США Пелоси совершит свой визит в Тайвань. Инвесторы, вероятно, будут искать защитные позиции, поскольку геополитическая ситуация может обостриться в ближайшие несколько дней", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).

Кроме того, инвесторы оценивают решение Центробанка Австралии, который ожидаемо повысил ставку до 1,85% годовых с 1,35%.