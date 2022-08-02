События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|11,2%
|-0,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|2,1%
|-3,3% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,248%
|0,168% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август)
|1,35%
|1,85% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль)
|0,2%
|0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль)
|10,7%
|11% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-42,4 тыс
|-40,3 тыс
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь)
|11,254 млн
|11 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,037 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль 2022
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220802/837671486.html