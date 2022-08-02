МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 11,2% -0,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 2,1% -3,3% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,248% 0,168% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август) 1,35% 1,85% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль) 0,2% 0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль) 10,7% 11% (факт)
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -42,4 тыс -40,3 тыс
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь) 11,254 млн 11 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,037 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль 2022    
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    