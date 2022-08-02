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Российский рынок акций снижается на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника сокращается на 0,32% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на... ПРАЙМ, 02.08.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника сокращается на 0,32% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,32%, до 2173,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1135,9 пункта.