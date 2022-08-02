МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника сокращается на 0,32% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,32%, до 2173,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25%, до 1135,9 пункта.