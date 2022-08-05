МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Китай введет санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3227,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,44%, до 2166,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,14%, до 20201,94 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,72%, до 2490,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 28175,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7015,6 пунктов.

Индексы АТР закрыли торги пятницы бодрым ростом, следуя за американскими фьючерсами. Американские фондовые биржи оказывают заметное влияние на торги в глобальном масштабе, поскольку в Штатах проходит масштабное ужесточение монетарной политики в ответ на всплеск инфляции.

Пытаясь в этом свете предсказать дальнейшее поведение Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы сегодня ожидают данных от минтруда США об уровне безработицы и количестве первичных заявок на пособие за неделю по 30 июля. Некоторые трейдеры рассчитывают, что после публикации этих данных ФРС, возможно, решит смягчить агрессивное повышение процентных ставок в экономике.

"Пока еще слишком рано говорить о том, что риск устранен", — сказала агентству Блумберг заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шляйф (Carol Schleif). Также она добавила, что в некоторых сферах экономики США начинается "значительное замедление".