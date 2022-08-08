МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник в начале торгов растет на 2,5%, в лидерах роста — акции Сбербанка и "Яндекса" после переноса биржей сроков выхода на рынок нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из России, следует из данных торговой площадки. Курс рубля растет к доллару и евро после негативного старта торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос на 2,54%, до 2106,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 1096,01 пункта.

Обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 2,62%, акции "Яндекса" — на 5,3%. Обыкновенные акции Сбербанка в первые минуты торгов в моменте подскакивали почти на 3,9%, акции "Яндекса" — почти на 8,1%, затем несколько откатились.

Московская биржа сообщила в пятницу, что в связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов с бенефициарами из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.