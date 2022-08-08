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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220808/837725642.html
Курс рубля растет к доллару и евро после негативного старта торгов
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. Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался... ПРАЙМ, 08.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 6 копеек, до 60,52 рубля, евро — на 24 копейки, до 61,3 рубля. Юань также снижается — на 4,6 копейки, до 9,005 рубля.
Курс доллара в начале торгов понедельника рос на 38 копеек, евро — на 25 копеек, также следует из данных Мосбиржи.