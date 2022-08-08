МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на 2,5% на старте торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 6 копеек, до 60,52 рубля, евро — на 24 копейки, до 61,3 рубля. Юань также снижается — на 4,6 копейки, до 9,005 рубля.

Курс доллара в начале торгов понедельника рос на 38 копеек, евро — на 25 копеек, также следует из данных Мосбиржи.