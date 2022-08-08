МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В понедельник доллар США немного укрепился против японской иены, продолжив сильный рост, начавшийся на неожиданно высоких данных по занятости в американской экономике, которые усилили ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС, сообщило агентство Рейтер. Юань торгуется почти без изменений на данных по экспорту Китая

На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с ростом на 0,1%, по 135,155, ранее достигнув максимума с 28 июля 135,585. В пятницу она подскочила на 1,57%, и это был самый сильный рост за сессию с 17 июня.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 106,54, недалеко от достигнутого в пятницу максимума с 28 июля 106,93.

Сейчас трейдеры с вероятностью 70,5% ожидают, что на заседании 21 сентября ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов. В пятницу, до выхода сильных данных по занятости в американской экономике, такая вероятность оценивалась рынками в 41%.

Теперь инвесторы сосредоточат внимание на выходящих в среду данных по инфляции в США и будут оценивать, могут ли эти данные повысить вероятность более агрессивного ужесточения политики ФРС. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, годовой темп инфляции в июле замедлился до 8,7% с 9,1% в июне.

"Видимо, только значение ниже 8,4% может обусловить ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре", хотя это и маловероятно, сказал главный аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Я не хотел бы оказаться с короткими позициями по доллару, если инфляция превысит 9%", — добавил он.

В понедельник в Токио доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась до 3,2136% от достигнутого в конце прошлой недели максимума с середины июня 3,3310%.

Доходность десятилетних облигаций находилась на 2,8140%, немного отступив от достигнутого в пятницу максимума за две недели 2,8690%.

Тем не менее негативный спрэд между доходностью двухлетних и десятилетних облигаций составляет 40 базисных пунктов против 45 базисных пунктов в пятницу, когда он находился на максимуме с августа 2000 года. Инвесторы обычно рассматривают инверсию кривой доходности как признак приближения рецессии.

"Уверенность в перспективах роста экономики сейчас намного важнее, — сказал старший экономист Westpac Эллиот Кларк. — На горизонте в два-три года на фоне слабости потребления и инвестиций риск стагнации в США усиливается". Доллар растет к евро и иене на ожиданиях решения ФРС США по учетной ставке

Пара евро/доллар США снизилась на 0,15%, до 1,01815, а пара британский фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,2077.

В пятницу, после того как в четверг Банк Англии ожидаемо повысил ключевую ставку на половину процентного пункта, но спрогнозировал продолжительную рецессию, пара фунт/доллар опускалась до 1,2004.

"Предполагающий рецессию прогноз Банка Англии подчеркивает уязвимость фунта в будущем", — сказала старший валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули. Она ожидает, что через три месяца пара фунт/доллар может опуститься до 1,14.

Пара австралийский доллар/доллар США немного восстановилась после падения на 0,8% в пятницу и на момент написания статьи торговалась по 0,6927. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась на уровне закрытия пятницы 0,62435.