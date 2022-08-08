МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в понедельник, инвесторы отреагировали на данные внешней торговли Китая, свидетельствуют данные торгов. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 3236,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2183,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,77%, до 20045,77 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,09%, до 2493,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 7020,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,26%, до 28249,24 пункта.

Трейдеры обратили внимание на макростатистику из Китая. Экспорт их этой страны в июле в годовом выражении подскочил на 18%, ожидалось увеличение на 15%. Импорт при этом также поднялся — на 2,3%, вместо ожидаемого увеличения на 3,7%.

При этом политика повышения ставок рефинансирования мировыми ЦБ по-прежнему вызывает ожидания рецессии. В частности, после выхода данных о снижении уровня безработицы в США нового повышения такой ставки ждут от Федеральной резервной системы (ФРС).