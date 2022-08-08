МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник упала более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 и Аи-95 чуть подорожал на московских автозаправках

Цена бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов понедельника опустилась на 4,25% — до 51 857 рублей за тонну. Бензин марки Аи-92 подешевел на 3,4% — до 46 191 рубля за тонну.

Стоимость дизельного топлива в понедельник снизилась на 1,45% — до 56 691 рубля за тонну. Мазут подешевел на 0,78%, его цена составила 17 270 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 8,71%, до 12 018 рублей. Стоимость авиакеросина опустилась на 0,56%, до 69 344 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.