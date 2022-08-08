МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник, трейдеры находятся в ожидании данных об инфляции в стране, поскольку она может повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Сенат США поддержал "закон о борьбе с инфляцией"

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,85%, до 33081,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 12839,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 4184,24 пункта.

Основное внимание инвесторов в последние месяцы направлено на решения мировых центробанков, в частности, на действия Федрезерва. Неожиданно сильные данные по рынку труда в моменте спровоцировали опасения относительно того, что ФРС будет продолжать агрессивную монетарную политику. Однако основным показателем дальнейших действий регулятора станут данные о потребительских ценах в США за июль.

"Действительно, необходимо неожиданно резкое замедление инфляции в США, чтобы рынки перестали думать о том, что ФРС нужно делать больше", — сказал агентству Блумберг стратег Mizuho International в Лондоне Питер МакКаллум (Peter McCallum). Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 8,7% с 9,1%.

В начале недели участники торгов оценивают корпоративную отчетность. Компания Palantir Technologies неожиданно для аналитиков сообщила о чистом убытке по итогам второго квартала, который составил 179,3 миллиона долларов. Акции компании падают в цене на 13%.

Nvidia опубликовала предварительные результаты за второй квартал 2022-2023 фингода. Ожидается, что выручка компании за отчетный период упала на 19% в квартальном выражении и выросла на 3% в годовом. Бумаги Nvidia дешевеют на 4,8%.