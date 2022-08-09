МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фьючерсные контракты на газ с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) теряют в цене чуть более 1%, но держатся ещё выше отметки в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Евросоюзе вступили в силу новые правила по снижению спроса на газ

Фьючерсы на самом открытии торгов опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, впервые с конца июля. В первые минуты они торговались по 1987,4 доллара (-2,4% к расчётной цене пятницы — 2036,1 доллара за тысячу кубометров). По состоянию на 10.34 мск котировки не превышают 2010 долларов за тысячу кубометров (-1,3%).

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчётная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчётам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.