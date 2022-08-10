МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций Polymetal, следует из сообщения торговой площадки. Polymetal подтвердил прогноз производства на 2022 год

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.08.2022, 16-58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 328.2) и диапазона оценки рыночных рисков (до 368.08 руб., эквивалентно ставке 37.5 %) ценной бумаги POLY (Polymetal)", — говорится в сообщении.

К 17.10 мск акции Polymetal растут на 15,46%, до 309,2 рубля, и уже подскакивали до 324,8 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.