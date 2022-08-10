МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду колеблется, чему способствуют данные о замедлении роста потребительских цен в США сильнее ожидаемого, свидетельствуют данные торгов. Goldman Sachs понизил прогнозы по ценам на золото

По состоянию на 17.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышалась на 0,2%, до 1816 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее золото незначительно дешевело. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% — до 20,782 доллара за унцию.

Ранее в среду была опубликована статистика по годовой инфляции США в июле — она замедлилась до 8,5% с 9,1%, в то время как аналитики прогнозировали замедление до 8,7%.

С одной стороны, замедление инфляции вызвало падение индекса доллара, способствующее росту цены на золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 1,36 %, до 104,93 пункта.

С другой стороны, замедление инфляции сильнее ожидаемых темпов вызывает рост спроса на рисковые активы и падение спроса на более надёжные (в частности, на золото). Американские фондовые индексы растут на 1,5-2% на открытии торгов в США, европейские рынки также торгуются в плюсе.