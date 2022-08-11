МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга преимущественно снижением, поскольку, несмотря на замедление инфляции, существует неопределенность относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55% — до 7465,91 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,33%, до 6544,67 пункта, немецкий DAX опустился на символические 0,05%, до 13694,51 пункта.

В среду стало известно, что годовая инфляция в США замедлилась по итогам июля больше ожиданий, что было воспринято рынками как сигнал к возможному смягчению курса дальнейшей политики ФРС. Сейчас, по данным CME Group, более половины аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов, а не на 75 базисных пунктов.

Однако, несмотря на позитивные сигналы от статистики, аналитики предупреждают, что Федрезерв США может продолжить придерживаться "ястребиного" курса в монетарной политике, что оставляет инвесторов в состоянии неопределенности до следующего заседания.

"Инвесторы, безусловно, в более приподнятом настроении, поскольку облегчение после данных об американской инфляции распространяется по рынкам. Тем не менее, представители ФРС по-прежнему стремятся подчеркнуть, что цикл ужесточения еще далек от завершения", — сказал агентству Франс Пресс старший аналитик Oanda Corp. Крейг Эрлам (Craig Erlam).