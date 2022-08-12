МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цена на золото стабилизировалась в пятницу вечером на отметке 1810 долларов за тройскую унцию, при этом может показать самый продолжительный недельный рост с начала года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,95 доллара, или на 0,22%, до 1 811,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,76% — до 20,503 доллара за унцию.

Золото с начала недели подорожало на 1%, что может стать четвертой неделей роста стоимости драгоценного металла подряд — самым продолжительным еженедельным ростом с начала года. В середине июля золото стоило около 1700 долларов за унцию.

Основное внимание трейдеров на неделе было сосредоточено вокруг ожиданий по дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Летом регулятор повысил ключевую ставку дважды на 75 базисных пунктов. Но после данных о замедлении годовой инфляции в США в июле до 8,5% при прогнозе в 8,7% рынки стали закладывать повышение в сентябре на 50 базисных пунктов.

"Хотя золото, несомненно, поддерживается "попутным ветром" в данный момент, потенциал роста драгоценного металла может быть ограничен Федрезервом", — приводит портал MarketWatch мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).