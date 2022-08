МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Газпром" уведомил Газпромбанк о необходимости проведения автоматической конвертации депозитарных расписок компании в акции, она может завершиться в сентябре, говорится в сообщении "Газпрома". "Интер РАО" заявило об автоматической конвертации расписок в акции

"Газпром" уведомил Газпромбанк о необходимости проведения автоматической конвертации депозитарных расписок в акции ПАО "Газпром". Ориентировочный срок завершения процедуры – сентябрь 2022 года", — сообщает компания в своем официальном Telegram-канале.

Уведомление направлено во исполнение закона РФ, в соответствии с которым расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, должны быть автоматически, без участия держателей конвертированы в соответствующее количество акций российских эмитентов. Для расписок, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, законом предусмотрена возможность принудительной конвертации, поясняет "Газпром".

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у "Газпрома" такого разрешения не было.

"Газпром" разместил акции в форме депозитарных расписок на международном рынке осенью 1996 года. В апреле 2006 года компания запустила программу выпуска американских депозитарных расписок первого уровня (ADR), которая предоставила возможность свободной конвертации акций в депозитарные расписки и обратно. Депозитарий программ депозитарных расписок компании – The Bank of New York Mellon. В конце апреля "Газпром" объявил о прекращении обращения депозитарных расписок на акции компании за рубежом.