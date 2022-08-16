МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в начале осени будет находиться в районе 60-65 рублей, а к концу сезона укрепится до 70 рублей, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. Спрогнозирована динамика цены нефти Brent к концу года

"В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени – не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет", — считает глава АКРА.

Сухов отметил, что даже в случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. В случае дополнительных ограничений цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не сократится.

"Дополнительный спрос на нее (инвалюту — ред.) со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся", — добавил он.

Курс рубля начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рубля за американскую валюту и 132,42 рубля за европейскую валюту.

Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое. Власти стали задумываться над торможением роста рубля и постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются.

Сейчас начал восстанавливаться импорт в России, в основном благодаря потребительскому сегменту, говорила в конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На этом фоне курс рубля немного ослаб: в понедельник доллар поднялся до 61,23 рубля, евро – до 62,35 рубля.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.