МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий, пишет РБК. Эксперты: возвращение нерезидентов на долговой рынок России пока невозможно

Во-первых, НРД не должен получать от таких сделок какую-либо экономическую выгоду. Во-вторых, сделки должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что, несмотря на наличие четких условий, провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто. Брокерам, управляющим компаниям и другим участникам финансового рынка необходимо будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.

Кроме того, в силу требований санкционного регламента, даже если инвестор, которому причитаются выплаты, не находится под санкциями Евросоюза, активы все равно должны быть заморожены, поскольку их держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки требуется отдельная лицензия от европейских регуляторов, на получение которой может потребоваться значительное время.