Американская BlackRock начинает ликвидацию биржевого фонда на российские ценные бумаги 17 августа
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация BlackRock 17 августа начинает процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS).
Один из крупнейших международных фондов BlackRock в первых числах августа сообщил, что намерен с 17 августа начать продажу активов из ETF на Россию iShares MSCI Russia. Однако большая часть активов не может быть продана из-за санкций, поэтому фонд предупредил инвесторов, что ликвидация займет длительный период времени, если ситуация с российскими активами не улучшится. BlackRock ожидает, что ERUS будет существовать как минимум до 31 декабря 2023 года.
Это означает, что и 17 августа, и даже до конца 2023 года российский биржевой рынок не увидит этих бумаг, так как у фонда нет доступа на российский рынок. Максимальный объем вложенных в него средств был достигнут в 2018 году и составлял 800 миллионов долларов. По своей структуре ERUS состоит из обыкновенных акций российских компаний и депозитарных расписок.
Между пайщиками будут распределены наиболее ликвидные позиции фонда, объясняет РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Так как распределение должно проводиться с помощью инфраструктуры Euroclear, то российские инвесторы, скорее всего, не получат эти активы, они будут также заморожены на счетах НРД в Euroclear", — говорит эксперт.
Что касается оставшихся позиций, то BlackRock приняла решение не закрывать фонд до 31 декабря 2023 года, либо до момента полной продажи всех активов – в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. С 1 января 2024 года УК может закрыть фонд в любой момент на свое усмотрение, даже если в активах фонда на тот момент еще будут находиться акции или депозитарные расписки российских эмитентов.
У BlackRock нет уверенности в продаже российских активов до конца 2023 года, также нет гарантий, что пайщики фонда получат какие-либо выплаты помимо первоначального транша, подчеркивает Джиоев. "Отметим, что это опасение небезосновательно, так как основные активы фонда это локальные акции и ADR. Торги ADR были прекращены в начале весны – их стоимость списалась практически в ноль; что касается локальных акций в активах фонда, то так как BlackRock является нерезидентом, то они не могут совершать с ними никаких операций", — говорит эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20220816/837795308.html