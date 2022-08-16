МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация BlackRock 17 августа начинает процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS). "СПБ Биржа" увеличит число торгуемых зарубежных ценных бумаг до 350

Один из крупнейших международных фондов BlackRock в первых числах августа сообщил, что намерен с 17 августа начать продажу активов из ETF на Россию iShares MSCI Russia. Однако большая часть активов не может быть продана из-за санкций, поэтому фонд предупредил инвесторов, что ликвидация займет длительный период времени, если ситуация с российскими активами не улучшится. BlackRock ожидает, что ERUS будет существовать как минимум до 31 декабря 2023 года.

Это означает, что и 17 августа, и даже до конца 2023 года российский биржевой рынок не увидит этих бумаг, так как у фонда нет доступа на российский рынок. Максимальный объем вложенных в него средств был достигнут в 2018 году и составлял 800 миллионов долларов. По своей структуре ERUS состоит из обыкновенных акций российских компаний и депозитарных расписок.

Между пайщиками будут распределены наиболее ликвидные позиции фонда, объясняет РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Так как распределение должно проводиться с помощью инфраструктуры Euroclear, то российские инвесторы, скорее всего, не получат эти активы, они будут также заморожены на счетах НРД в Euroclear", — говорит эксперт.

Что касается оставшихся позиций, то BlackRock приняла решение не закрывать фонд до 31 декабря 2023 года, либо до момента полной продажи всех активов – в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. С 1 января 2024 года УК может закрыть фонд в любой момент на свое усмотрение, даже если в активах фонда на тот момент еще будут находиться акции или депозитарные расписки российских эмитентов.

У BlackRock нет уверенности в продаже российских активов до конца 2023 года, также нет гарантий, что пайщики фонда получат какие-либо выплаты помимо первоначального транша, подчеркивает Джиоев. "Отметим, что это опасение небезосновательно, так как основные активы фонда это локальные акции и ADR. Торги ADR были прекращены в начале весны – их стоимость списалась практически в ноль; что касается локальных акций в активах фонда, то так как BlackRock является нерезидентом, то они не могут совершать с ними никаких операций", — говорит эксперт.