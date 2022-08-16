МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно прибавляет, а акции "Татнефти" отыгрывают значительным ростом рекомендации о выплате дивидендов, следует из данных торговой площадки. Рубль снижатся к доллару в начале торгов во вторник

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск прибавляет 0,5%, достигая 2176 пунктов, долларовый индекс РТС увеличивается на 0,1%, до 1114 пунктов.

Акции «Татнефти» (+3,6% «обычка», +6,6% «префы») дорожают после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды по результатам полугодия в размере 32,71 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Минутами ранее обыкновенные акции «Татнефти» максимально подскакивали в цене на 7%, до 455 рубля, ее привилегированные акции — на 9,7%, до 435 рублей.