МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром умеренно снижается на ожидании инвесторами дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США в направлении ужесточения монетарной политики, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 10.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,34%, до 1792,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,96% — до 20,078 доллара за унцию.

По мнению экспертов, дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от политики ФРС США. Инвесторы ожидают дальнейшего роста учётной ставки, что негативно для котировок драгметалла.

"Ястребиная политика Федрезерва сдерживает золото (от удорожания — ред.), что объясняет невозможность драгметалла закрепиться на цене выше 1800 долларов за унцию", — сказал агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).

При этом экономист Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) сказал агентству, что ожидать обратного движения — снижения ставки — по крайней мере в следующем году — это "заблуждение".