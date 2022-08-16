МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) временно откажется от ряда комиссий при переводе российских и иностранных ценных бумаг, в частности до 30 сентября — от комиссии при переводе российских бумаг в инфраструктуру РФ с иностранным депозитарием в цепочке хранения и до 31 октября – от комиссии при переводе иностранных ценных бумаг, говорится в сообщении депозитария. Банк России прокомментировал влияние санкций на НРД на валютную ликвидность

"Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") принял решение временно отказаться от взимания ряда комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг", — говорится в сообщении.

С 16 августа по 30 сентября 2022 года НРД вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке депозитарного учета и хранения присутствует иностранный депозитарий, который готов будет исполнить поручение своего депонента и передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему, уточняет НРД.

Также с 16 августа по 31 октября 2022 года отменяется взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ, также поясняет депозитарий.

"НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами. Мы всегда оперативно реагируем на все изменения и действуем в интересах наших клиентов. У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что временный отказ от взимания ряда комиссии по ценным бумагам даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов", — приводятся слова председателя правления НРД Виктора Жидкова.

НРД ранее принял решение до 31 июля не взимать комиссию за услуги перевода российских акций на счета или со счетов депо агентов депозитарных расписок, позднее нулевой тариф на конвертацию был продлен до 14 августа. НРД принял на обслуживание восемь выпусков евробондов "Газпрома"

Такой механизм не нарушает действующих санкций ЕС, так как НРД не получит никакой экономической выгоды в результате конвертации бумаг, поясняла сама Clearstream.

Это позволило Clearstream возобновить с 18 июля конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов, которая была приостановлена в связи с включением НРД в санкционный список Евросоюза.