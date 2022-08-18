МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается после публикации данных по инфляции в еврозоне, рынки продолжают оценивать данные протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал падение доли валютных вкладов россиян

По состоянию на 13.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,0166 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,018 доллара, курс доллара к иене рос до 135,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,01 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 106,72 пункта.

Ранее статистическое агентство Евростат подтвердило оценку по годовой инфляции в еврозоне в июле на уровне 8,9%. Показатель вновь стал рекордным, в июне инфляция составляла 8,6%. Только за июль потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и ожидалось.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные протокола июльского заседания ФРС США, где регулятор отметил целесообразность сохранения ставки на высоком уровне на фоне рекордной инфляции в стране. При этом другая часть участников заседания указала на возможность замедления темпов повышения ставок в будущем.