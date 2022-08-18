МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Доля юаня в валютных торгах будет расти, но доллар не уйдет совсем с Московской биржи, по крайней мере до тех пор, пока Запад не введет санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), считают опрошенные РИА Новости эксперты. Народный банк Китая понизил курс юаня до рекордного уровня

В четверг юань впервые устойчиво опережает доллар по объему валютных торгов на Московской бирже. К 15.12 мск объем торгов юанями (расчетами "завтра") достиг 53 миллиардов рублей по сравнению с 51,6 миллиарда долларового оборота и 57,2 миллиарда — с евро (наиболее популярной валютой, судя по оборотам).

В целом "юанизация" российской экономики будет только возрастать, полагает начальник макроэконического отдела банка "Центрокредит" Евгений Суворов (автор телеграм-канала MMI). "Юань — наиболее ликвидная и крупная валюта из списка дружественных нам стран, к тому же, сейчас он несколько ослаб (КНР поддерживает экспортеров и не вмешивается на FOREX), и курс для его приобретения — довольно неплохой", — добавляет он.

Спрос на финансовые инструменты в юанях будет расти, поскольку это антикризисная мера сохранности валютных активов у участников рынка, добавляет старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин.

Наблюдаемый рост доли юаня в торгах — естественный ход событий, исходя из желания и понимания ситуации всеми сторонами процесса, резюмирует президент Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров.

Что же касается теоретической возможности ухода торгов долларами с Московской биржи, то Суворов считает, что биржевые торги долларом сами не сойдут на нет. "Может быть такое, что доля в обороте по долларам и евро снизится до менее 50%", — оценивает Егоров. "Мы не ожидаем обнуления торгов долларами на Мосбирже, поскольку объемы все еще весьма значительны. Единственным способом их остановки будут являться санкции на НКЦ", — заключает Коныгин.