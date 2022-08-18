МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле снизилось на 5,9% по сравнению с показателем июня – до 4,81 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 4,89 миллиона сделок с 5,12 миллиона в июне.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в июле составили 4,31 миллиона, снизившись в месячном выражении на 5,5%, а в годовом — на 19%. Средняя стоимость таких домов по стране подскочила в годовом выражении на 10,6%, до 410,6 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в июле составило 500 тысяч, что на 9,1% ниже уровня июня, в годовом выражении показатель упал на 29,6%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 9,9% в годовом выражении, до 345 тысяч долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила примерно 1%.