МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе завершили торги четверга ростом более чем на 5% к расчетной цене среды, остановились чуть ниже 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. FT: европейские покупатели считают, что Норвегии пора снизить цены на газ

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, но вскоре перешли к росту. По итогам торгового дня ценовой минимум составил 2358,5 доллара за тысячу кубометров (-0,6%), максимум — 2536,7 доллара (+6,9%), а цена закрытия — 2498,4 доллара (+5,3%). Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2372,5 доллара.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.