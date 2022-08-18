МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снизились, оказавшись под давлением из-за укрепления доллара США, хотя падение котировок драгоценного металла было ограниченным ввиду снижения доходности гособлигаций. Тем временем инвесторы продолжили следить за экономическими показателями, которые могут повлиять на траекторию повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо растут после выхода протокола ФРС

По состоянию на 18.18 по Гринвичу золото на рынке спот упало в цене на 0,2%, до 1758,42 доллара за унцию. В среду котировки опустились до 1759,17 доллара, самого низкого уровня с 3 августа. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,3%, по 1771,2 доллара за унцию.

Инвесторы продолжили анализировать опубликованные в среду протоколы июльского заседания ФРС, согласно которым центральный банк США намеревается продолжить повышение процентных ставок. При этом руководители регулятора в рамках встречи начали более открыто говорить о том, что рискуют зайти слишком далеко с ужесточением денежно-кредитной политики и вызвать спад экономической активности.

Более низкая доходность гособлигаций США может способствовать небольшому подъему цен на золото, вложения в которое не приносят процентного дохода, поскольку повышение ставок уже по большей части учтено в котировках, сказал Дэниэл Гали из TD Securities. Тем не менее, ФРС может постараться развеять предположения о том, что текущий цикл повышения ставок может завершиться на грядущем симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул, поскольку "пока слишком рано объявлять о победе над инфляцией", добавил он.

Доллар США достиг 3-недельного максимума, что сделало деноминированное в американской валюте золото более дорогим для держателей других валют. Если ФРС удастся бороться с инфляцией и при этом не вызвать рецессию в экономике, то спрос на золото как на актив-убежище продолжит снижаться, и цены на драгоценный металл в средне- и долгосрочной перспективе постепенно будут падать, заявил Карстен Менке из Julius Baer.

Вышедшие в четверг данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось, тогда как рынок труда сохранял устойчивость.

Тем временем представитель ФРС Мэри Дейли заявила, что считает разумным повышение процентных ставок на 50 или 75 базисных пунктов в рамках сентябрьского заседания.

Кроме того, физические поставки золота из Швейцарии в Китай в июле достигли максимума с декабря 2016 года.

Серебро на рынке спот упало в цене на 1,7%, до 19,513 доллара за унцию, платина подешевела на 1,2%, до 912,88 доллара за унцию, а котировки палладия выросли на 0,4%, до 2150,02 доллара за унцию.