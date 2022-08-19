МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растёт к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты спрогнозировали рост доли юаня в валютных торгах на Мосбирже

По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару снижается до 1,0078 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0088 доллара, курс доллара к иене растет до 136,22 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,19%, до 107,69 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, сократилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 250 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, напротив, прогнозировали, что показатель вырастет до 265 тысяч. А показатель предыдущей недели был пересмотрен до 252 тысяч с 262 тысяч заявок.

Безработица в США в мае сохранилась на уровне апреля в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 390 тысяч человек.

Кроме того, росту курса американской валюты способствует доходность десятилетних гособлигаций США, которая увеличивается до 2,906% с уровня предыдущего закрытия в 2,875%.