МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В понедельник индекс доллара США вырос до максимума за пять недель, после того как еще один руководитель ФРС просигнализировал о дальнейшем агрессивном повышении ставок, сообщило агентство Reuters. Рынки ждут запланированного на эту неделю симпозиума центрального банка в Джексон-Хоул. Курс доллара растет к иене на "ястребиных" ожиданиях по политике ФРС США

Пара евро/доллар опустилась до 5-недельного минимума, после того как Россия объявила о приостановке подачи газа по трубопроводу "Северный поток-1" на три дня, что усугубит энергетический кризис в Европе.

Китайский юань упал до минимума почти за два года после очередного понижения Народным банком Китая ключевых ставок.

Индекс доллара США впервые с 15 июля поднялся до 108,26, а на момент написания статьи находился на 0,074% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 108,23.

За прошлую неделю индекс вырос на 2,33%, и это был самый сильный недельный рост с апреля 2020 года. Доллар поддерживают заявления руководителей ФРС, которые подчеркивают, что для сдерживания инфляции еще многое предстоит сделать.

В пятницу президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сказал, что руководители ФРС склоняются к ускоренному повышению ставок.

"Руководители центрального банка подчеркивают, что повышение процентных ставок продолжится, потому что война с инфляцией еще не выиграна", и это волнует рынки перед запланированным на 25-27 августа симпозиумом центрального банка в Джексон-Хоул, на котором председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, объявит, что ужесточение политики "еще далеко от завершения", сказал старший аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

Рынки ожидают повышения ключевой ставки ФРС на заседании в сентябре на 75 базисных пунктов с вероятностью 47,5%, а вероятность повышения на 50 базисных пунктов оценивается в 52,5%. Россиянам рассказали, по какому принципу нужно избавляться от доллара

Опрошенные Reuters экономисты, учитывая усиление рисков рецессии, склоняются к тому, что ставка будет повышена на 50 пунктов.

На сессии в Токио доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 21 июля превысила 3%.

Чувствительная к доходности этих облигаций пара доллар США/японская иена выросла до максимума с 27 июля 137,40.

Пара доллар США/китайский юань на континентальных торгах впервые с сентября 2020 года поднялась до 6,8308, после того как Народный банк Китая, как и ожидалось, снизил ставки по однолетним и пятилетним кредитам. На прошлой неделе центральный банк понизил стоимость заимствований неожиданно для рынков.

Пара доллар США/оффшорный юань выросла до 6,8520, что также стало максимумом с сентября 2020 года.

Пара евро/доллар США достигла минимума с 15 июля 1,0026, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,13%, по 1,0027.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель сказал в интервью газете Rheinischen Post, что наиболее зависимая от поставок Российского газа экономика Германии может зимой впасть в рецессию, если энергетический кризис продолжит усугубляться.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на растущую вероятность рецессии, Европейский центральный банк должен продолжать повышать ставки, чтобы сдерживать инфляцию.

Британский фунт ослаб против доллара США на 0,23%, до 1,1805, приблизившись к достигнутому в пятницу минимум за пять недель 1,17925.

Валюты Австралии и Новой Зеландии торгуются около до 5-недельных минимумов. Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания стати находилась в районе уровня закрытия пятницы, на 0,6876, а в пятницу она впервые с 19 июля опускалась до 0,68595. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась без изменений, по 0,6170, после достижения в конце прошлой недели минимума с 19 июля 0,61675.