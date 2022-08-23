БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на сутки вперед, то есть на 24 августа, электроэнергии в ряде стран Евросоюза второй день подряд сохраняется выше 600 евро за мегаватт-час, во Франции она приблизилась к 650 евро, увеличившись на 5,5% по сравнению с ценой накануне, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Во Франции предрекли рост цен на вина урожая 2022 года из-за засухи

Во Франции показатель составил 645,54 евро на 12.46 (13.46 мск) против 611,85 евро накануне, в Австрии — 635,52 евро против 615,75 евро, Бельгии — 611,97 евро против 603,38 евро, в Нидерландах — 611,34 евро против 603,55 евро.

При этом ещё 22 августа, к примеру, в Нидерландах такая цена была на уровне 558,23 евро, в Австрии — 564,66 евро, во Франции — 571,34 евро.

Согласно данным биржи, в Латвии и Литве средняя цена электроэнергии в августе в один день превышала 800 евро за киловатт-час, на 24 августа она составляет 582,40 евро.

На сайте биржи уточняется, что речь идёт об оптовых ценах, они не включают в себя налоги и сборы, применяемые на национальном уровне.