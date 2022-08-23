МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника заметно вырос за счёт новостей от отдельных компаний, а также благодаря высоким мировым ценам на энергоносители, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,43%, до 2260,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1190,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки, до 59,89 руб, евро — на 10 копеек, до 59,58 рубля.

"Поддержку индексам оказали цены на нефть и газ, а также корпоративные события", — отмечает Ксения Лапшина из "Финама".

Так, фьючерсы на Brent во вторник поднялись выше 100 долларов за баррель, а цены на газ в Европе остаются на повышенных уровнях, хоть и снизились в рамках коррекции, замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста котировок сегодня оказались, в частности, акции "Яндекса" (+3,8%), которые обновили максимум стоимости с конца июля на новостях о том, что компания подписала с VK (+6,16%) обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Также расписки Ozon позитивно отреагировали на новость о достижении операционной безубыточности и подскакивали в цене на 13,1%, до 1588 рублей, впервые с зимы. К закрытию торгов бумаги подрожали на 8%. Объемы торгов превысили 3,1 миллиарда рублей.

Ozon впервые достиг операционной безубыточности — скорректированная EBITDA в прошлом квартале составила 0,2 миллиарда рублей по сравнению с отрицательным значением в 9,1 миллиарда годом ранее, сообщила ранее во вторник компания. А оборот от продаж товаров и услуг (GMV) вырос на 92% — до 170,6 миллиарда рублей.

"Среди акций сектора горной добычи и металлургии отчётливо выделялись расписки Polymetal (+3,47%), которые вернулись к росту после трёх дней коррекции. Этому способствовали как технические факторы… так и сегодняшний рост цен на золото, что добавило позитива", — указывает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Отдельно отметим бумаги "Алросы", которые подскочили на 2,7% после выхода новости Блумберга о том, что компания смогла наладить поставки алмазов в Индию и Европу, а для оплаты использует рупии", — отмечает аналитик. К закрытию торгов акции "Алросы" немного скорректировались, но показали рост стоимости в 2,26%.

Также в лидерах роста котировок сегодня оказались расписки "Циана" (+5,34%), привилегированные акции Сбербанка (+3,3%), его обыкновенные акции (+3,43%) и акции "Совкомфлота" (+3,03%).

ПРОГНОЗЫ

В среду будут опубликованы данные о базовых заказах на товары длительного пользования в США за июль и данные EIA об изменении недельных запасов нефти и нефтепродуктов. В России TCS Group представит финансовую отчетность по МСФО за прошедший квартал, обращает внимание Бахтин.

По его оценкам, при сохранении позитивной ценовой конъюнктуры на рынке нефти восходящий импульс на российском рынке может сохранить силу.

"Рост российского рынка вместе с увеличением объёмов торгов вселяет надежду, что доверие инвесторов постепенно растёт после предыдущих потрясений. Следующим уровнем сопротивления будет отметка 2280 пунктов (индекса Мосбиржи — ред.)", — предполагает Головинов.

"Однако завтра есть возможность увидеть небольшой откат. Прежде всего завтра будет представлена отчётность TCS Group, которая может не оправдать ожиданий инвесторов после столь затяжного роста. Кроме этого, на данный момент индекс Мосбиржи растёт четыре дня подряд. Лишь в январе 2022 года последний раз было, когда индекс подрос и в пятый раз. После обвала в конце февраля текущего года этого больше не наблюдалось", — обращает внимание он.