МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Во вторник цены на кукурузу в США прибавили 4,7% до максимума за 7,5 недель. Отчет о состоянии посевов и осмотр сельскохозяйственных районов на Среднем Западе спровоцировал опасения по поводу того, что урожай в США может оказаться ниже прогнозов. СМИ: фьючерсы на кукурузу обновили новый максимум

Потенциальное снижение урожайности осенью также подстегнуло ралли на рынке сои, отметили трейдеры.

Ралли цен на кукурузу и сою позитивно отразилось на динамике рынка пшеницы, где котировки демонстрируют рост 3-й день подряд.

Согласно официальным оценкам, урожайность кукурузы в Южной Дакоте составит 118,45 бушеля на акр, это минимум с 2012 года.

В 16.03 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на кукурузу выросли в цене на 29 центов, до 6,58 доллара за бушель. Цены достигли пика на отметке 6,62 доллара, это максимум для наиболее активно торгующихся контрактов с 30 июня.

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли в цене на 34 1/2 цента, до 14,69 3/4 доллара за бушель

Декабрьские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу выросли в цене на 20 3/4 цента, до 8,09 доллара за бушель.