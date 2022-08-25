МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Американские регуляторы приблизились к получению разрешения властей КНР на проведение выездных инспекций по проверке китайских компаний, чьи акции торгуются на фондовых биржах США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Азиатские фондовые биржи в основном выросли по итогам торгов четверга

По данным собеседников агентства, Пекин может предоставить Вашингтону записи аудитов китайских компаний, для чего американским регуляторам будет необходимо прибыть в Гонконг, куда КНР готовится привезти документы на проверку с территории континентального Китая.

Визит американской стороны, как отмечается, может пройти уже в сентябре, однако официально китайские власти отказываются от комментариев по этому вопросу.

В июле глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер сообщал, что переговоры с Китаем по допуску американских регуляторов проходят конструктивно, однако власти КНР на тот момент не приняли окончательного решения.

На фондовом рынке США торгуется порядка 200 компаний из Китая. Согласно изменениям, внесенным в 2020 году в законодательство США, иностранные компании обязаны предоставить американским регуляторам полный доступ к данным о своей деятельности для проведения аудитов до 2024 года. В противном случае компании ждет делистинг.