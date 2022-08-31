МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос на 4% на фоне усилившегося ралли ценных бумаг "Газпрома", которые завершили день ростом почти на 25%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 30 июня

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 4,05% — до 2400,08 пункта, долларовый РТС — на 3,82%, до 1258,45 пункта.

Акции "Газпрома" взлетели на 24,95% на рекордных за два месяца объемах (61,1 миллиарда рублей) после новостей по дивидендам. Во вторник вечером "Газпром" сообщил, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.