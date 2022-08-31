МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут в сентябре на 3%, до 2471 пункта, и на 1,6%, до 1279 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара, до 94,5 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет немного ниже паритета к доллару, стоимость золота — ниже 1700 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит символические 0,02% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 2,9 рубля, до 63,1 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 62,7 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Сентябрь является традиционно "плохим" месяцем для рынков. Ожидаем серию негативных прогнозов корпораций на фоне замедления экономик Европы и США. Соответственно, рынки могут сколь угодно рассчитывать на скорое смягчение риторики ФРС, но фактическое значение имеют прибыли корпораций. Кредитные условия ухудшаются, как ухудшаются обще экономические условия для ведения бизнеса", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

В условиях, когда ФРС США прямо говорит о приоритете антиинфляционной борьбы, рост основных фондовых индексов вряд ли возможен, также указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В сентябре базовая процентная ставка Федрезерва может быть повышена еще на 75 базисных пунктов, что может вызвать опасения за перспективу экономки США. Пока основные экономические данные выходят относительно неплохими, это позволяет инвесторам сдержанно смотреть на перспективу рецессии в США, однако достаточно нескольких цифр, чтобы рынок начал оценивать этот риск более прагматично", — отмечает эксперт.

Рынки, согласно фьючерсам на ставку ФРС, уже ждут, что она поднимется к концу года в диапазон 3,75%-4%, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Это тот самый запретительный уровень, который угрожает серьезным спадом потребительской активности и потерями для капиталоемких отраслей, таких как строительство, автопром и hi-tech. Отметим, что с конца июля за счет роста "коротких" ставок на кривой UST сохраняется "инверсия" (доходность "коротких" UST сроком в один-два года превысила доходность "длинных", 10 летних бумаг). Это статистически достаточно важный признак грядущего экономического спада", — поясняет он.

И в связи с этим сентябрьское заседание ФРС, на котором будут представлены и новые прогнозы регулятора по ставке и экономике, может стать центральным событием месяца, обращает внимание он.

"Важным станет и заседание ЕЦБ 8 сентября, на котором и европейский регулятор должен пойти на повышение ключевых ставок. Причем мы видим риски их повышения также сразу на 75 базисных пунктов – это выглядит логичным исходя из текущих высоких темпов кредитования и инфляции в еврозоне", — также напоминает эксперт.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что цены на нефть в первые недели осени вряд ли уйдут далеко от текущих уровней. Возможное давление на котировки со стороны усиления опасений рецессии, решительности мировых ЦБ в части ужесточения ДКП, а также прохождения пика автомобильных поездок в США и возвращения на мировой рынок поставок сырья из Ирана может быть компенсировано наступлением сезона ураганов над южными американскими штатами и Мексиканским заливом, полагает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок акций входит в осень на позитивной волне, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В августе возвращение части нерезидентов и расконвертация депозитарных расписок в российские акции не привели к формированию навеса предложения бумаг вопреки имевшимся ранее опасениям, указывает он. Цены на энергоносители остаются на повышенных уровнях, а "Газпром" под занавес лета объявил о решении выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 рубля на акцию, анонсировав на 30 сентября проведение внеочередного собрания акционеров, добавляет аналитик.

Вслед за "Газпромом" о выплате дивидендов могут задуматься и другие крупнейшие российские экспортеры, что поддержит рост рынка акций, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В сентябре мы ожидаем умеренного роста на российском рынке. Поддержку могут оказать постепенное ослабление рубля, снижение Банком России ключевой ставки, переток части средств с депозитов, которые открывались на полгода в марте под высокие ставки, а также сохранение высоких цен на нефть и газ и относительная изолированность от негатива на мировых площадках. Локальные коррекции могут быть сопряжены с техническими факторами и спадами в ценовой конъюнктуре сырьевых товаров", — прогнозирует Бахтин.

"Учитывая высокие цены на топливо, акции компаний нефтегазового сектора, способных достичь рекордных финансовых показателей в этом году, могут пользоваться устойчивым спросом у инвесторов в сентябре и показать хорошую динамику, что, как мы рассчитываем, в итоге позволит поднять индекс Мосбиржи выше 2600 пунктов", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

На рубль в сентябре продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы, но шансы на умеренное ослабление российской валюты превалируют, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Постепенное сокращение платежного баланса, восстановление импорта, продолжение цикла снижения ключевой ставки, вероятное усиление доллара к остальным валютам на фоне прогнозируемого повышения ставки ФРС, а также ожидания перезапуска "бюджетного правила" в обновленном формате и, конечно же, само его возможное вступление в силу могут выступать на стороне ослабления российской валюты, перечисляет он.

"Наши ориентиры по курсу доллара на предстоящий месяц – 63-67 рублей. По итогам сентябрьского заседания ЦБ мы ждем снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5%", — добавляет Бахтин.

Рубль в сентябре может ослабнуть, также считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции". "Во-первых, наметилась тенденция к более дешевой нефти. Во-вторых, будут наращиваться объемы импорта, включая параллельный. В-третьих, риском для рубля могут стать тестовые покупки валюты Минфином в рамках ожидаемого бюджетного правила. Впрочем, само бюджетное правило нашло оппозицию в лице Минэкономразвития и ЦБ РФ", — добавляет он.

Завершение дискуссии о бюджетном правиле откроет Банку России возможность для значительного снижения ключевой ставки — сразу на 1 процентный пункт, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Тестовые сделки по приобретению иностранной валюты, вероятно, начнутся после внесения в Думу пакета бюджетных документов, то есть с октября. Важным подспорьем в этом смысле станут дивиденды "Газпрома": они продублируют первый транш повышенного НДПИ, часть которого и может быть направлена на конверсионные операции. В тоже время, учитывая сохраняющийся значительный профицит торгового баланса, существенного ослабления рубля возобновление бюджетного правила вызвать не должно", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Основные дивидендные ожидания связаны с сектором нефти и добычи. Первое полугодие было весьма солидным с позиции цен экспорта нефти и газа, даже с учетом санкционных проблем. Соответственно, ждем от сектора более сильной динамики. В секторе информационных технологий продолжится волатильная торговля. Также можем ожидать некоторое улучшение в банковском секторе на фоне снижения ставок, что стимулирует рост кредитного спроса", — говорит Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Евстифеев из банка "Зенит" считает, что наиболее перспективными остаются акции компаний из нециклических отраслей экономики.

"Уже сейчас мы видим, насколько турбулентным выглядит, например, высокотехнологичный сектор. При более осязаемых рисках рецессии эти сектора могут потерять значительно больше. В отношении российского рынка акций по-прежнему более привлекательными выглядят компании из нефтегазового сектора, которые довольно успешно справляются с переориентацией экспортных потоков с Запада на Восток", — отмечает аналитик.

"Решение "Газпрома" вновь делает его бумаги и российский рынок в целом привлекательной дивидендной историей. Мы поднимаем наш целевой ориентир по акциям "Газпрома" до 367 рублей. И ждем, что и другие "голубые фишки", в первую очередь, нефтегазового сектора, последуют за "Газпромом", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.

Так, он очень надеется, что "Роснефть" и "Лукойл" в сентябре объявят о дивидендах. В целом рост нефтянки способен поддержать и "фишки" остальных секторов.

"Мы, в частности, надеемся на выход из безыдейного "боковика" последних двух месяцев акций "Сбера". Также рассчитываем на рост явно недооцененных идей в сегменте горной добычи и металлургии (акции "Алросы", "Русала", "Северстали") и телекомах (МТС), и развитие восстановительной динамики в ряде бумаг внутренних секторов, в первую очередь, в девелоперах (ПИК, "Самолет"), потребсекторе ("Магнит", Х5, "Детский мир"), — добавляет он.