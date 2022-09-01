МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в первый день торгов осени продолжает снижение последних дней, чему способствует рост доходности госбондов США, следует из данных торгов. Эксперты рассказали, когда евро сможет вернуть преимущество к доллару

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 12,5 доллара, или на 0,72%, до 1 713,7 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,81%, до 17,558 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цена серебра опускалась до 17,492 доллара — минимума более чем за два года.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растёт до 3,198% с уровня предыдущего закрытия в 3,132%. Гособлигации — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций.

В то же время доллар продолжает дорожать к другим основным мировым валютам в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, а к иене доллар достиг самого высокого значения с 1998 года почти в 140 иен. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.