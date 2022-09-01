МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торговой сессии четверга уверенно продемонстрировал позитивную динамику на росте нефтяного сектора после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,9%, до 2445,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,67%, до 1279,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов четверга) вырос на 8 копеек, до 60,31 рубля, евро снизился на 55 копеек, до 59,89 рубля.

"Импульс роста произошел со стороны нефтегазового сектора – акции нефтяных компаний, в особенности тяжеловесные бумаги "Лукойла", отреагировали на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что идея западных политиков об установлении "потолка цен" на российскую нефть является абсурдной и Россия не будет поставлять нефтепродукты странам, которые данную инициативу поддержат", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидеры роста попали акции "Лензолота" (+9,05%), "Совкомфлота" (+5,43%), ДВМП (+4,05%), "Башнефти" (+4,01%), НМТП (+3,73%), "Самолета" (+3,23%), обыкновенные акции и префы Сбербанка (+2,94% и 2,87%).

"Заметно выросли в цене привилегированные акции Мечела (+7,14%) в отсутствие инфоповодов. Подорожали бумаги Московской биржи (+6,03%), скорее всего, в связи с недооценкой компании и на новости о том, что с 12 сентября будут возобновлены утренняя и вечерняя торговые сессии", — уточняет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Виталий Манжос из "Алго Капитал" обращает внимание, что дополнительным фактором роста бумаг "Лукойла" (+10,59%) могли служить появившиеся в СМИ неподтвержденные слухи о том, что эмитент может объявить о выплате дивидендов.

Объем торгов акциями "Лукойла" составил 11 миллиардов рублей, впервые с февраля 2022 года.

Лидерами же снижения стоимости сегодня стали акции "СПБ Биржи" (-3,07%), "Сургутнефтегаза" (-2,89%), МТС (-1,76%), расписки VK (-4,2%).

"Лидерами снижения также оказались акции ТГК-1 (-3,7%) на ожиданиях публикации результатов за первое полугодие 2022-го. Скорректировались после вчерашнего бурного ралли бумаги "Газпрома" (-2,4%). Также в отсутствие новостей подешевели акции еще одного вчерашнего лидера ФСК ЕЭС (-2,1%)", — дополняет Мильчакова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Прогнозируем завтра движение индекса Мосбиржи в коридоре 2350–2450 пунктов", — прогнозирует Мильчакова.

Сильный прирост Мосбиржи, по мнению Манжоса, не является показательным, поскольку он связан с масштабным движением всего лишь одной акции. Таким образом, его сегодняшнее повышение может не получить продолжения завтра.

"Завтра внимание инвесторов может быть приковано к августовскому отчету по рынку труда США. Во многом опираясь именно на ситуацию на рынке труда, ФРС принимает решения в части ДКП. По нашим оценкам, в пятницу, индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2350-2470 пунктов", — отмечает Бабин.

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" подчеркивает, что есть смысл вести речь о возможностях роста акций Московской биржи до отметок на уровне выше 100 рублей за одну акцию эмитента. "Как представляется мне, до уровня в 115-120 рублей за одну акцию еще есть время, и тем более времени предостаточно до уровня в 145 рублей за одну акцию Московской биржи", — заключает эксперт.