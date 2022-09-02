События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
|CAD
|Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|49,2
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2022)
|10,2%
|4%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
|55,5
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|53,8
|52
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|48,4
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51
|52,1
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|48,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|49,2
|49,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|50,2
|50,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август)
|50,9
|52,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,5
|53,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-1,2%
|0,3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|54,7
|RUB
|Группа Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 12.08.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 09.10.2022)
|27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021
|45 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|РУСАЛ — СД (обсуждение ВОСА 30.09.2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20220902/837976596.html