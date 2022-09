МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ВТБ 1 сентября прекратил действие своей программы глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции, сообщает пресс-служба банка. ВТБ увеличил выдачу дальневосточной ипотеки с начала года

"Банк ВТБ (ПАО) ("ВТБ") сообщает, что в соответствии с условиями депозитарного соглашения с The Bank of New York Mellon (BNYM) Программа глобальных депозитарных расписок на акции ВТБ ("Программа") была прекращена 1 сентября 2022г", — говорится в сообщении.

ВТБ также отмечает, что BNYM в настоящее время не проводит обмен депозитарных расписок на обыкновенные акции ВТБ. Банк не располагает информацией относительно возобновления обмена. Все вопросы, связанные с расчетами по прекращенной программе, являются предметом отношений между держателями депозитарных расписок и банком-депозитарием, BNYM.