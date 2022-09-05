МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник растут, при этом сегодня в стране банковский выходной и биржи в США будут закрыты, следует из данных торгов. Курс доллара к мировым валютам обновил 20-летний максимум

По состоянию на 13.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,42%, до 31444 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 12113,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,26%, до 3934,75 пункта.

В понедельник в США банковский выходной, в связи с которым американские биржи будут закрыты. Тем не менее фьючерсы на фондовые индексы торгуются.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на Бежевой книге ФРС США, публикация которой ожидается в среду.

Кроме того, трейдеры будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в четверг в надежде получить сигналы о дальнейшем курсе монетарной политики регулятора.

"Банковский выходной в США часто приводит к относительно спокойной торговле повсюду, но сегодня это определенно не так", — сказал порталу Market Watch аналитик брокерской компании Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam). По словам эксперта, в центре внимания также находится ситуация с остановкой газопровода из РФ в Европу "Северный поток" на неопределенный срок, которая оказывает влияние на глобальные рынки.