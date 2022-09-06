ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Развитие региональных объединений стран, деглобализация и регионализация глобальной экономики приведут к тому, что начнут появляться региональные резервные валюты, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак. Сторчак спрогнозировал большой долговой кризис в мире в 2023-2024 годах

"Деглобализация или регионализация глобальной экономики — это явление не придуманное, оно реально существует. Вот и в рамках развития региональных объединений, уверен, начнут появляться локальные резервные валюты, которыми станут денежные единицы тех государств, экономика которых является доминирующей в регионе", — считает Сторчак.

Он добавил, что появление региональных объединений неизбежно приведет к тому, что внутри них будет выделяться какая-то валюта и она будет приобретать черты резервности. Так, экономика России с точки зрения ее масштабов и потенциала доминирует в Союзном государстве и ЕАЭС. "Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь", — обратил внимание Сторчак.

Например, хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в союз, уже используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, чтобы управлять временно свободными средствами — это ОФЗ, облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других, а также облигации самого ВЭБа.

Сторчак также отметил, что с тех пор, как в числе резервных валют была немецкая марка, французский франк, итальянская лира, прошло не так много времени. На их место пришел евро, но он "не занял в международных операциях ту долю", которая была в совокупности у перечисленных валют. "Резервность той или иной национальной валюты не является вечной", — обратил внимание Сторчак.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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