МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник незначительно поднимается, и поддерживает эту динамику некоторое ослабление доллара к ряду других мировых валют на в целом спокойном рынке, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро

По состоянию на 8.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,1%, до 3,462 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,27%, до 7 653,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,44%, до 2 285,5 доллара, цинка — поднялась на 1,98%, до 3 197,5 доллара.

Доллар, в частности, слабеет сейчас к евро. При этом ещё накануне индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) преодолел отметку в 110 пунктов, впервые за 20 лет. Утром же он снижается на 0,2%, до 109,6 пункта.

Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.